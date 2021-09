Puigneró: «No ens excloem de la taula, hem estat exclosos»

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha participat aquest matí en una entrevista a RAC 1 poques hores abans de la taula de diàleg. Ha mantingut la "intuïció" contra la Moncloa sobre "el veto" a Jordi Sànchez, Jordi Turull i Miriam Nogueras, tot i que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ho ha desmentit "rotundament" minuts abans a Catalunya Ràdio. Puigneró ha defensat la voluntat de Junts a participar de la trobada alhora que "no pot acceptar que es vetin persones honorables". "No ens excloem de la taula, hem estat exclosos", ha indicat.

En aquest sentit, ha assenyalat que "algú haurà d'explicar qui ha vetat Jordi Sànchez i Jordi Turull" i ha desmentit les paraules de la consellera Laura Vilagrà sobre el suposat acord entre el Govern que indicava que les figures que formarien la delegació catalana per la trobada de la taula de diàleg d'aquest dimecres, havien de formar part de l'executiu català. El vicepresident ha replicat que només s'havien produït "converses" i que en cap cas hi havia hagut un acord entre els membres del Govern. Ha defensat que des de Junts per Catalunya han estat "escrupolosos a complir l'acord de legislatura, hem fet una proposta lleial a aquesta".



Sobre la proposta de noms del seu partit, el vicepresident ha defensat que Junts vol representar "la pluralitat de l'independentisme" amb "persones que no són exclusivament de l'executiu". Ho justifica perquè "estem en un conflicte entre Catalunya i Espanya, i no només entre governs". Ha afegit que "no té sentit pensar" que es pot resoldre el conflicte excloent a Junts. Preguntat també sobre la relació amb els seus socis a la Generalitat. Puigneró ha indicat que és una "tensió reconduïble" i que "no perilla el Govern de Catalunya".

Per altra banda, Puigneró s'ha mostrat "estupefacte" per les declaracions sobre l'del portaveu d'ERC al Congrés,, que ha fet aquest dimecres al matí a la cambra espanyola. El republicà s'ha mostrat totalment contrari a l'ampliació i ha fet bandera que el seu partit no donava suport a la proposta. "Sembla que estigui fent oposició al president", ha replicat Puigneró. "Aquestes declaracions no ajuden perquè forma part d'un partit del Govern", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor