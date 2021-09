La vacunació d'alumnat i professorat ha de ser confidencial?

Altres notícies que et poden interessar

creu que és "perillós" que els centres educatius puguin accedir a. El sindicat ho ha dit en un comunicat, on carrega contra l'aval de l'Agència de Protecció de Dades en un tema que qualifica de "sensible".Així, creu que el fet que es permeti el transvasament d'aquestes dades entresense el consentiment de les famílies, alumnat i plantilles és "insòlit" i crea un "greu precedent". "Denunciem aquesta mesura, ja que obre la porta a una espècie de caça de bruixes de les persones no vacunades, i vulnera el dret de decisió en l'autogestió de la salut", sosté el document.El sindicat també recorda quei que, per tant, "no s'entén que l'Agència de Protecció de Dades hagi donat llum verda al Govern" per realitzar "aquest atac de la vulneració dels drets més bàsics, com és el dret a la intimitat, i la indefensió de la comunitat educativa vers l’envestida de l'administració".

