El divertit (i contagiós) atac de riure de Xavier Grasset en ple programa

Acaba de passar això a can Grasset. Meravellós. pic.twitter.com/l4jZgjB3W4 — Txité (@Txite) September 14, 2021

Els riures contagiosos no es poden aturar i encara menys un atac de riure sincer. En un grup d'amics sol comportar grans moments, però a la televisió és més difícil de veure per qüestions de formalitat en programes d'informació. Hi ha vegades, però, que és impossible frenar-lo. Això és el que els va passar ahir al presentador del programadel canal d'informació de la CCMA,i a l'escriptoraEn un moment de l'entrevista, l'esclat de riures va ser incontrolable i els dos no van poder parar de riure en uns minuts. Barderia participava al programa per presentar la seva nova obra,, publicada per Columna Edicions.Gràcies a aquest moment espontani en directe,a les xarxes i van agrair a Grasset i a Barderi la seva sinceritat.

