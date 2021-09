PSC, PP i Cs deixen ERC i Junts a l'oposició de Cambrils

Un pacte exprés per formar govern

El fins ara, ha trencat el pacte de govern municipal que mantenia amb ERC i Junts per convertir-se en el nou alcalde de la població gràcies a unaimpulsada juntament amb tots els partits de l'oposició. En el document presentat aquest dimarts a l'Ajuntament per fer-la efectiva, NMC, PSC, PP, Cs i els regidors no adscrits –que sumen majoria absoluta- destaquen la "manca de lideratge" de l'actual alcaldessa, la republicana Camí Mendoza. També retreuen en "incapacitat d'escoltar l'oposició i la ciutadania" i una "pèrdua de confiança" cap a l'actual equip de govern. La moció de censura, que deixarà ERC i Junts per Cambrils a l'oposició, es votarà en un ple el pròxim 28 de setembre.La portaveu del partit socialista,, ha detallat les motivacions que han dut els quatre partits signants a presentar la moció de censura. Entre altres qüestions, ha destacat la "paràlisi municipal" i la "manca de recerca de consens" en projectes municipals. En aquesta línia, la socialista ha considerat que no hi ha hagut voluntat de diàleg entre govern i oposició, un fet que, segons ha apuntat, ha incrementat la confrontació política.Es tracta d'una posició compartida pel portaveu de Cs,que ha acusat l'alcaldessa republicana de no escoltar les propostes de la formació taronja i "no estar a l'altura" en moments de crisi com els viscuts durant la pandèmia del coronavirus. Els portaveus de les formacions que passaran a ocupar llocs de govern a finals de mes han assegurat que la situació actual es revertirà amb un pacte "ampli, sòlid i sense exclusions".Respecte a l'elaboració de la moció de censura, PSC, NMC, PP i Cs han reconegut que ha estat ràpid i han insistit que s'ha posat per davant els projectes municipalistes més enllà de les sigles de partit. La bona sintonia en temes cabdals de Cambrils, segons han assenyalat, ha fet viable aquest pacte amb les quatre formacions i els edils no adscrits.El portaveu del partit municipalista, Oliver Klein, ha insistit que "ara és el moment d'NMC" i ha justificat el suport al pacte per no poder donar resposta a projectes que s'havien plantejat a l'inici del mandat. A la vegada, Klein ha negat que es tracti d'una resposta a una ambició personal i s'ha mostrat confiat que lasigui constructiva en el que queda de mandat.Dos dies després dels, ERC, JxC i NMC van anunciar un pacte de govern per al mandat 2019-2023. Es tracta de l'acord més ràpid que s'ha anunciat al govern cambrilenc, ideat en poc menys de 48 hores. L'anterior pacte, corresponent al pacte 2015-2019, es va tancar en quatre dies.Fins al moment, NMC ha liderat les regidories deDe moment, els signants de la moció de censura no han donat a conèixer com es farà el repartiment de regidories tan bon punt el nou govern es constitueixi. Actualment, però, l'encara vigent equip de govern ha revocat les responsabilitats de govern al portaveu Oliver Klein i la resta de regidors de l'NMC.El futur batlle de Cambrils, Oliver Klein, ha estat regidor a l'Ajuntament de Cambrils des del 2003, tot i que no sempre sota les mateixes sigles polítiques. Fins al 2010 va estar vinculat al PSC, partit que. L'any 2011 va crear el partit Nou Moviment Ciutadà (NMC), una agrupació política que s'ha presentat des de llavors a tres cites electorals. L'any 2015 es va convertir en la tercera força més votada, mentre que en les passades eleccions va resultar ser la cinquena força però va esdevenir la clau de volta per al govern cambrilenc. Dos anys més tard, l'agrupació municipalista ha fet costat a l'oposició en bloc per liderar l'equip de govern i Oliver Klein es convertirà en el pròxim alcalde de Cambrils per a la resta de mandat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor