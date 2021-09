Sánchez defensa la taula de diàleg davant PP i Vox: «La democràcia és negociar»

Rufián: "Diàleg no és rendició"

El president espanyol,, ha defensat aquest dimecres la taula de diàleg en laal govern que se celebra al Congrés. Sánchez ha afirmat, en resposta als líders del PP,, i, de Vox, que ". La democràcia és dialogar, negociar i pactar". A poques hores que tingui lloc la reunió de la taula al Palau de la Generalitat, el dirigent socialista ha afegit que "això és el que va representar la, i és el que està fent el govern d'Espanya, pactant i negociant amb els agents socials i les comunitats autònomes", tot referint-se al diàleg amb sindicats i patronals, i a la "cogovernança" amb les comunitats durant la pandèmia.Casado ha atacat durament Sánchez i ha assegurat que "i avui s'asseu a negociar un referèndum". "Ha traït totes les seves promeses -ha dit-, és el president d'un govern fallit,". El líder del PP també li ha retret el "menyspreu" al Parlament, perquè duia més de 80 dies sense anar al Congrés, el "fracàs" en la lluita contra la pandèmia i l'increment del preu de la llum. En la seva rèplica, però, Sánchez no s'ha referit a la situació de Catalunya i ha acusat Casado d'alimentar la("tenia curiositat per veure en quin to vindria").Casado ha criticat també la política exterior de Sánchez i aquest, en la seva rèplica, no ha deixat passar l'ocasió de recordar-li al líder delque la presidenta de la, Von der Leyen, de la mateixa família política que el líder del PP, havia felicitat el paper d'Espanya en la sortida de l'i l'havia considerat "un símbol dels valors europeus".Ha estat en la seva rèplica aque Sánchez ha estat més explícit en la seva defensa del diàleg amb Catalunya. "Quina trista Espanya defensen vostès, en la qual només caben vostès i els que pensen com vostès", ha afirmat Sánchez adreçant-se a Abascal, que havia fet una intervenció furibunda en contra de la taula de diàleg, titllant-la de, entre d'altres afirmacions.El portaveu d'al Congrés,, ha preguntat a Sánchez per les inversions de l'Estat a Catalunya i li ha tirat en cara la paralització del projecte del Prat. Rufián ha lligat aquest tema amb lai ha dit que "un diàleg no és un regal, tampoc és una rendició". Rufián ha assegurat que "avui comença la taula de diàleg. Nosaltres sempre estarem disposats a negociar, però de tu a tu,". I ha fet un advertiment al president espanyol: "Si fracassa la taula de negociació, no fracassarà l'independentisme, no decebrà només l'independentisme, també decebrà l'esquerra espanyola. I".En la seva resposta, Sánchez s'ha limitat a defensar: "Áquesta és una inversió bona per a Catalunya". Ha garantit que el seu govern respectaria els criteris mediambientals, que estan també establerts per la UE, però que, a més, responen a "la nostra convicció". Ha afirmat adreçant-se a Rufián que "s'equivoquen estigmatitzant un sector tan important com l'aeroportuari". "Tornin a l'acord del 2 d'agost i continuem", ha conclòs Sánchez.El líder socialista es pren la taula de diàleg evitant concrecions i amb referències constants al pacte i als valors de la Transició. Aquest dimarts, en unael president espanyol ja va dir que "el que ha passat en deu anys no ho resoldrem en dos anys, ni en tres, ni en quatre". Pedro Sánchez va rebutjar els terminis de dos anys que li van assenyalar ERC i laen el començament de la nova legislatura, i va assegurar que li agradaria "que l'independentisme digués a la societat catalana quei que no es pot vulnerar la Constitució i la legalitat democràtica".

