Finalment seran quatre i no sis els ministres que integraran la delegació del govern espanyol en la reunió de laque se celebra aquest dimecres a Barcelona. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, del PSC, i el ministre d'Universitats, Manuel Castells, proposat pels comuns, finalment no acudiran a Barcelona per reunir-se amb els membres del Govern, després del xoc entre ERC i Junts per la composició de la representació de l'executiu català.Per part de l'executiu espanyol participaran la vicepresidenta i ministra de Treball,; el ministre de Presidencia,; el ministre de Cultura,; i la ministra de Política Territorial i portaveu,. Aquests tres últims són socialistes. Així les coses, l'únic català a la delegació del govern espanyol serà l'encara primer secretari del PSC. Per part de l'executiu català, a l'espera del que faci el president Pere Aragonès, de moment hi ha confirmada la presència de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà i del conseller d'Empresa, Roger Torrent. Previsiblement ERC ampliarà amb altres consellers la delegació.

