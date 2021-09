Científics de l'OMS demostren que no cal una tercera dosi de la vacuna ara

Altres notícies que et poden interessar

L'administració d'unaa tota la població no és apropiada en aquest moment de la pandèmia, per l'eficàcia alta de les actuals vacunes per prevenir la Covid greu, inclosa la variant Delta. Així ho determina un estudi internacional en què han participat científics de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i d'altres institucions, un treball publicat aquest dilluns a The Lancet.La investigació examina les dades de totes les proves clíniques i els estudis observacionals publicats. De l'anàlisi constaten que les vacunes existents "continuen sentcontra la malaltia greu", en concret, amb una eficàcia del 95%.A més, segons la mitjana dels resultats dels estudis observacionals, la vacunació actual -amb dues dosis- té una eficàcia del 80%de la Covid, tant per la variant Delta com per l'alfa. En tots els tipus de vacunes i variants, la protecció és més elevada davant la malaltia greu que davant la lleu, segons els científics.Fins i tot en cas que hi hagués beneficis d'administrar la vacuna de reforç, segons Ana María Henao-Restrepo, una de les autores de l'estudi, no superaria els beneficis de vacunar abans els que no han rebut cap dosi. Administrar vacunes on són més necessàries "podria accelerar elen inhibir l'evolució de les variants", argumenta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor