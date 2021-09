El policia que va agredir Jordi Borràs, a judici al gener

Avui he sabut que el proper 25 de gener de 2022 per fi hi haurà el judici contra l’inspector de la brigada d’informació de la policia espanyola que em va agredir el 16 de juliol de 2018. Des de llavors segueixo injustament imputat per un delicte inexistent. — Jordi Borràs (@jordiborras) September 14, 2021

Elcontra l'que va agredir el fotoperiodistafa tres anys ja té data. Serà el pròxim 25 de gener del 2022, tal com ha anunciat ell mateix aquest dimarts a Twitter. Borràs ha lamentat que ell continuï imputat per la denúncia del policia, tot i que fins i tot la fiscalia va demanar que s’arxivés.La fiscalia de delictes d'odi demanarà dos anys de presó a l'inspector de policia perquè el considera autor d'unamb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. També demana que se l'inhabiliti de sufragi passiu durant aquests dos anys i que indemnitzi el fotoperiodista amb 7.500 euros. Borràs va ser agredit a l'exterior de l'Ateneu Barcelonès després de l’acte de presentació de la Crida Nacional, el 16 de juliol de 2018. A crits de "Viva España" i "Viva Franco", l'home va identificar el fotoperiodista i es va abraonar contra ell.

