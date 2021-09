La policia talla l'emissió de Ràdio Ràpita perquè un veí es deixa la ràdio sonant a tot volum

La matinada d'aquest dimarts l’emissió de Ràdio Ràpita s'ha vist interrompuda per un, que aquesta vegada poc tenia a veure amb una baixada de llum, de les que ja han passat a formar part de la quotidianitat al territori, ni estava tampoc relacionada amb problemes tècnics ni tecnològics.La interrupció de la programació de l’emissora municipal ha estat unacom a sortida d'urgència per aconseguir que regnés el silenci i es calmés una matinada que estaven sent molt moguda pel soroll precisament que provocava l'alt volum d'un aparell de ràdio que sonava en un immoble al carrer Ramon Das Neves.estava trucant de manera insistent a la Policia Local per exposar la seva queixa i demanar que fessin alguna cosa al respecte. I és que amb la ràdio a tot volum, no hi havia veí que aconseguís agafar el son.Davant la reiteració de les, i la impossibilitat de contactar amb la persona que resideix a l’immoble, que treballava en horari nocturn i no estava a la casa ni el podien localitzar, s’ha optat per tallar l’emissió de la ràdio. En fer-se de dia, i davant la necessitat de mantenir el servei radiofònic als ciutadans, s’ha reiniciat l’emissió; i el que ha resolt fer la Policia Local ésel pis on es trobava la ràdio engegada.En acabar la, el veí que s'havia deixat la ràdio en marxa durant tota la nit no se’n podia avenir ni entenia què havia passat, ja que, segons ha assegurat, ell havia deixat la ràdio apagada. Una possible explicació ha apuntat, és que el seuhagués tocat algun comandament que ha encès l’aparell en un volum desorbitat. Una explicació que li permetria almenys obrir les portes cap a una futura reconciliació amb el molest veïnat.

