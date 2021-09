Estafa en expansió a Catalunya: si reps aquesta trucada, avisa els Mossos

Dos homes seranper haver-neun altre i haver-li sostretdel seu compte corrent. Els fets es remunten al febrer del 2020 Els dos estafadors van fer creure la víctima que tenia un virus a l'ordinador.El van avisar per telèfon, dient-li que era empleat de Microsoft i que faria les gestions per resoldre la incidència. D'aquesta manera, els acusats van poderdel seu compte bancari, d'on en van extreure diners i van fer compres per Internet per un valor de gairebé 10.700 euros, segons recull l'escrit de fiscalia al qual ha tingut accés l'ACN.Segons ha pogut saber, tant la mateixa empresacom els Mossos d'Esquadra tenen detectats nombrosos casos d'estafa i, per tant, no es tracta d'un cas aïllat. La mecànica sempre es repeteix: truquen en múltiples ocasions fins que la víctima cau en el parany o bé presenta denúncia davant dels Mossos.​​

