Lessón responsables del 14% de lesal món. Un grup de científics alemanys ha trobat una solució per contrarrestar el problema, causat pel metà que expulsa aquest animal mitjançant gasos, rots i ventositats.La idea dels científics és ensenyar els vedells a fer servirper poder recollir i tractar la seva orina, segons publica un article de la revista Current Biology. En un futur es vol ensenyar les vaques a defecar en aquesta zona."El ramat, com molts altres animals, és bastant intel·ligent i pot aprendre molt", explica Jan Langbein, psicòleg animal de l'Institut d'Investigació d'Animals de Granja d'Alemanya. "Per què no haurien d'aprendre a fer servir el bany?", es pregunta en declaracions a The Guardian.Durant l'experiment es van fer servirlleus als vedells. Quan orinaven al lloc indicat, se'ls donava una beguda dolça o puré d'ordi. Si no ho feien així, els mullaven amb aigua. En quinze sessions d'entrenament, 11 dels 16 animals participants van orinar al lavabo.L'amoníac dei els microbis la converteixen en òxid nitrós, el tercer gas d'efecte hivernacle més important després del metà i el diòxid de carboni. Si es recol·lectés el 80% de l'orina del ramat, les emissions d'amoníac es reduirien a més de la meitat.

