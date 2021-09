Carta de la mare del nen assassinat a Barcelona: «No em rendiré fins a fer justícia»

El presumpte autor de la mort d'un nen de dos anys aquest dimarts a Barcelona Foto: Mossos

Lapel seu pare ala nit del passat 24 d'agost s'ha pronunciat per primer cop després dels tràgics fets. En una carta publicada al Tot es mou de TV3, agraeix l'ajuda ciutadana per trobar l'autor dels fets i recorda:"Vull dedicar unes paraules d'a totes les persones que heu col·laborat en la cerca, us demano que continueu preservant, ajudant perquèd'aquest crim", comença la carta. A més, la mare explica que es troba "en una situació complexa pel que fa a la seguretat" i per això demana "per a la recerca" i per protegir la sevaLa missiva finalitza amb uni dirigit cap a la ciutadania que ha col·laborat en les últimes tres setmanes. "Quan recuperi les forces em sumaré a vosaltres per aconseguir unen el qual les dones i els nens també puguem", conclou.Fa gairebé un mes que els Mossos busquen, sense èxit,, el pare i presumpte autor de l'assassinat del nen a l'de Barcelona, un establiment situat a l'. Els investigadors creuen que l'home, de 44 anys, és el principal sospitós de la mort del menor en el qual seria un nou cas de: matar el fill per fer mal a la mare. Álvarez Giaccio va fugir després de cometre, presumptament, el crim i continua desaparegut. La policia va demanar ajuda a la ciutadania , i va difondre la fotografia de l'home.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor