El pols de Junts a Aragonès desfigura la taula de diàleg sense trencar el Govern

La taula arrenca sense Junts

van reunir-se dilluns al migdia, en un contacte sense presses.havia tornat a collar el president a la roda de premsa d'-li demanava que no participés a la reunió de la taula de negociació amb l'Estat sideclinava assistir-hi- i el malestar creixent a ERC amb el soci del Govern també es percebia a Palau. Però no va haver-hi retrets creuats en públic. La mesa de diàleg encara no perillava ni s'albirava unacom la que s'ha desencadenat aquest dimarts. Tampoc en els contactes telefònics del vespre, durant els quals encara no quedava clar si Sánchez es desplaçaria fins a Barcelona. El president espanyol, poc després, va comparèixer a TVE amb l'anunci que seria a la reunió d'aquest dimecres a la capital catalana, amb trobada prèvia amb el president de la Generalitat.L'últim contacte entre Sànchez i Aragonès s'ha produït aquest dimarts, a primera hora del matí. El líder orgànic de Junts va traslladar al president la tria final dels noms de l'executiva de Junts -reunida des de les 7.30 del matí-, que s'havien d'unir als consellers escollits per ERC ( Laura Vilagrà i Roger Torrent ). La decisió no casava amben les últimes setmanes -inclosa la pròpia portaveu,-, que la delegació seria governamental. Entrei el mateix Sànchez només hi havia un membre del Govern i dos indultats. La maniobra de Junts detallada en la trucada del matí, una conversa breu i freda, va ser interpretada com una deslleialtat per part del president. Pocs minuts després, la formació deemetia una nota de premsa amb la relació de representants. El xoc al Govern era un fet.Laes preveia. I ho ha estat, fins al punt que s'ha hagut d'aturar a petició de Junts, un cop Aragonès ha certificat que no acceptava la proposta de noms del seu soci i ha insistit que s'havia d'haver consensuat a la reunió del Govern, que ha començat quaranta minuts tard. Poc després, al migdia, el president ha comparegut a la Galeria Gòtica amb una determinació i una alternativa. La determinació: no perdre "" d'una taula de diàleg que implica el reconeixement del. L'alternativa: que Junts presentés noms de consellers per complir el compromís -- que la delegació catalana estaria integrada exclusivament per membres del Govern., per ara, no s'ha pronunciat públicament sobre la qüestió.Sànchez, que ja haviaal migdia -amb un tuit que recollia la literalitat de l'acord que va permetre la investidura i en el qual no s'hi detallava com havia de ser l'alineació de la taula de diàleg-, ha insistit en roda de premsa a la tarda que aquest juliol no va haver-hi cap pacte verbal amb el president. És més: fonts del partit assenyalen que, per escrit, Aragonès sabia que deixaven la porta oberta a incloure dirigents orgànics.. De fet, el relat de Junts és que el govern espanyol no els ha "deixat entrar" a la reunió. En conseqüència, Sànchez ha ratificat que Junts no modificarà els seus representants perquè no pensa cedir al "" de la Moncloa. Si no hi ha canvis aquest dimecres, la fotografia de, que els republicans no tenien decidits aquest dimarts al vespre., repeteixen els republicans per descriure el comportament dels socis., responen a Junts, mirant cap a la Moncloa, però insinuant una eventual complicitat d'Aragonès, que fonts de Palau descriuen com una "". La jornada obre unde les dues parts del Govern. Després de les turbulències de la Diada - amb el debat encès sobre la via del diàleg i la unilateralitat -, queda constatat que ERC i Junts no són capaços d'entendre's en la carpeta del procés, l'única punt de trobada per reeditar el Govern. El pols de Junts a Aragonès compromet el relat compartit de l'executiu, ja tensat pel desacord exhibit en el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Dues grans decisions a l'agenda, dues topades sonores.Si res canvia,. La represa de l'instrument de negociació amb l'Estat arrenca, això sí,. El Govern, malgrat tantes turbulències,. Junts no vol ni a sentir a parlar d'una sortida de l'executiu, perquè interpreta que els consellers no han de conduir cap a l'amnistia i l'autodeterminació, sinó gestionar el dia a dia. I, Aragonès, que veu debilitat el seu full de ruta en la carpeta sobiranista, creu que encara hi ha "molta feina per endavant". Persisteix el dubte, en qualsevol cas, si la feina citada pel president servirà per arribar a bon port. A lesestà previst que Sánchez arribi a Palau i, quan acabi la cita de presidents, començarà la mesa de negociació entre executius.Una mesa que sorgeix d'un acord "entre partits" -ERC i el PSOE-, sostenen a Junts. Dilluns, Artadi ja va situar tota lade la taula a les esquenes de republicans i socialistes. I, en les últimes hores, després de setmanes de menystenir la primera cita de la mesa de negociació, des de les files del partit que lidera Puigdemont s'ha reivindicat l'alineació presentada i laque va suposar situar dirigents de partit a la reunió de la Moncloa. Aquesta "unitat" ha estat reivindicada per Sànchez, que l'ha atribuït a l'expresident. Una figura que rarament és citada per la formació, a la qual no es va voler afiliar ni tan sols quan l'acció de la justícia el va apartar de la presidència de la Generalitat fa tot just un any.Aragonès i Sánchez, quan es reuneixin aquest dimecres a la tarda, ho faran amb els objectius i la metodologia de la taula com a prioritats, però se'ls farà difícilde les últimes hores. Un cop acabi la seva trobada, compareixeran -per separat- públicament i arrencarà la trobada entre delegacions. De moment, el líder del PSOE ja ha deixat clar que és millor no fixar un termini de dos anys per al diàleg . Un termini que Junts, que es veu exclosa de la taula, ja deia que no els constrenyia. Començaran el nou periple de la mesa de negociació fora després d'un pols a Aragonès que, per ara, no suposarà canvis en l'executiu. Tresno han impedit que, en la primera topada rellevant, les costures hagin tornat a saltar pels aires.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor