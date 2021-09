Els comuns demanen a ERC que «aparti» Junts de forma «definitiva» de la taula de diàleg

La líder d'En Comú Podem,, ha emplaçat ERC a "excloure" Junts per Catalunya de la taula de diàleg "de manera definitiva". Ho ha dit aquest dimarts a la tarda en una roda de premsa al Parlament de Catalunya per valorar la crisi de Govern entre els republicans i els de Carles Puigdemont.Albiach considera que per primera vegada, "a través de la negociació i el diàleg". Malgrat que el president espanyol, Pedro Sànchez, i diferents membres de la Moncloa, han reiterat en nombroses ocasionsa través de l'autodeterminació i l'amnistia, els principals temes pels quals la part catalana aposta per la taula de diàleg. De fet, ahir mateix, la Fiscalia recorria al Tribunal Suprem espanyol l'absolució de l'activista independentista i membre dels CDR Tamara Carrasco En canvi, Albiach considera que el "perill" de la taula de diàleg és. En aquest sentit, ha celebrat que ERC "hagi donat un cop de puny sobre la taula" en rebutjar els nomenats que havia fet Junts per la trobada. Albiach ha animat ERC a apartar "definitivament" els de Carles Puigdemont perquè "no es pot començar la taula de diàleg amb algú que vulgui fer-la descarrilar".Els comuns han insistit que si es vol que aquesta sigui que "","cal protegir-lo", i això passa "perquè Junts quedi fora". "Cal acabar amb aquest soroll i avançar en propostes", ha indicat Albiach.

