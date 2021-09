«Las huellas de elBulli», un documental per descobrir el llegat de Ferran Adrià

"Disruptivo, brillante, capaz de cambiar el orden de la gastronomía mundial…" #LasHuellasDeElBulli, estreno el 7 de octubre. https://t.co/NhPMOB6A5s — Movistar+ (@MovistarPlus) September 14, 2021

és un dels cuiners catalans més reconeguts arreu del món. La seva etapa al capdavant, el restaurant de Roses on va aconseguirgràcies a la seva gastronomia innovadora, va durar 27 anys, fins al seu tancament el 2011.Deu anys després de tancar les portes d'elBulli s'ha fet un. Està dirigit per José Larraza i Iñigo Ruiz (creadors de Deconstruyendo a Dani García) i s'estrenarà el pròxim. Això no obstant, la cinta es preestrenarà abans a la Secció Culinary Zinema del LXIX Festival de Sant Sebastià el pròxim 20 de setembre.Al llarg del documental, el públic veuràdel xef Ferran Adrià a partir del dia a dia, ambamb l'equip d'elBulli i els participants d'elBulli1846, incloent-hi moments íntims i quotidians amb la seva dona Isabel. A més, hi quedarà patent la sevaamb els testimonis de companys com José Andrés o Juan Mari Arzak, i altres persones influenciades per les idees d'Adrià en altres àmbits, com el disseny o l'art.Segons explica el xef, "és un documental en què es mostra a les noves generacions el llegat d'elBulli. Aquelles persones que no coneixen elBulli".

