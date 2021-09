ERC acusa Junts de voler fer «descarrilar» la taula de diàleg i li exigeix «lleialtat»

La secretaria general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha comparegut aquesta tarda en roda de premsa al Parlament de Catalunya per valorar la crisi política que s'ha generat aquest dimarts al matí dins l'executiu català pels nomenaments de Junts en la taula de diàleg. Els republicans consideren que els de Carles Puigdemont volen fer "descarrilar" la trobada i exigeixen "lleialtat" al país i al president de la Generalitat, Pere Aragonès.



En aquest sentit, Vilalta ha posat sobre la taula la necessitat "d'anar tots a l'una" davant un procés de negociació que considera "molt complex i històric". Els republicans emplacen els seus socis de govern a "reconduir la situació". Segons ERC, "és el que cridava l'independentisme al carrer quan deia sit and talk". Vilalta ha insistit que Catalunya es juga la "credibilitat" davant el món: "Hem de demostrar a la comunitat internacional, tal com ens demana, defensar el projecte de la independència per la via de la negociació". Per això, diu Vilalta, demanem responsabilitat política. "No li posem fàcil a l'Estat espanyol, fem pinya i siguem lleials".

Els temes que es posaran sobre la taula i que es parlaran a la taula de diàleg són "l'i l'", ha dit Vilalta. Els republicans presenten la bilateral amb l'Estat com un punt d'inflexió en el procés de resolució del conflicte nacional entre Catalunya i Espanya: "Estem convençuts que demà comença una negociació històrica que ha de servir per avançar en la resolució del conflicte polític", ha insistit la portaveu d'ERC, qui ha assegurat que la taula es trobarà encara que Junts no presenti nous candidats que formin part del Govern, tal com demana ERC iLa compareixença de Vilalta es produeix poques hores després de l'escla de la primera crisi profunda entre els membres del Govern per la tria de Junts a la taula de diàleg. Els de Carles Puigdemont han proposat membres aliens a l'executiu, com. I només el vicepresident. Un fet que ha estat rebut amb malestar pel president Pere Aragonès, qui ha pres la decisió de deixar fora els membres de Junts alhora que ha indicat a consensuar una nova proposta que inclogui consellers del partit. El president de la Generalitat ha defensat que el "consens" passa perquè la delegació catalana estigui formada "íntegrament" per membres de l'executiu, alhora ha demanat "la màxima lleialtat a tothom". "La màxima lleialtat al president de la Generalitat, com a màxima autoritat del país", ha dit

A tot això, encara no s'ha confirmat l'hora de la trobada que se celebrarà aquest dimecres al Palau de la Generalitat. La part espanyola tancava ahir la llista de representants amb la confirmació del president espanyol, Pedro Sànchez, que encapçalarà la delegació juntament amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta; la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el ministre d'Universitats, Manuel Castells. Per la part catalana, els republicans han confirmat l'assistència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

