La Mercè i Santa Tecla tindran castells

En el marc deli l’associacionisme cultural en què està treballant el Departament de Cultura, el Comitè Tècnic del Procicat ha aprovat avui l’Annex específic que. Des del principi de la pandèmia, les mesures de seguretat aplicades per combatre el coronavirus han limitat de manera molt important la possibilitat de fer castells, que per les seves característiques requereixen la participació d’un nombre elevat de persones i amb un contacte físic imprescindible.Avui el Procicat ha aprovat el Pla que permet que tot el sector casteller avanci en la desescalada, mentre que fins ara s’havia estudiat la situació per a cada diada, individualment. El Pla, que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme del Departament de Cultura ha treballat conjuntament amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, permet fer castells de fins a 160 persones per colla, amb un, que hauran de complir lesi mantenir en tot moment les. Les propostes han estat avaluades i validades de manera positiva pels equips tècnics de Salut Pública i Protecció Civil dels departaments de Salut i d’Interior respectivament."Aquest pla està pensat perquè tots els castellers puguin fer la desescalada", ha explicat Adelaida Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, "es tracta de començar amb aquests nous canvis, i anar obrint a poc a poc, sempre que la situació permeti tenir una evolució favorable". Els darrers mesos, tant Adelaida Moya com el Secretari General de Cultura, Jordi Foz, han mantingut contacte amb el sector.Els responsables de les colles hauran de vetllar perquèper limitar els moments de contacte estret. Els castellers participants hauran de complir diversos, com ara:; haver certificat que es compta amb laen les darreres 48 hores; i en el cas dels castellers menors de, s'hauran de fer un(TAR). A més, els castellers hauran d’utilitzardurant tota l’actuació, així com de practicar unaNo es permet la interacció entre membres de les diferents colles que participin la jornada. Tots els grups hauran de seguir un. Tampoc es permet la interacció entre els executants i el; aquest últim haurà de comptar amb un espai claramentperimetrat i amb les indicacions necessàries, seguint sempre les condicions de seguretat que estableixin les resolucions vigents en cada moment per a la resta d’espectacles culturals.permès serà el mateix que s’estableixi per als nivells d’alerta vigents en cada moment per als espectacles culturals a l’aire lliure o en espais interiors. Algunes de les primeres diades castelleres amb aquestes condicions seran(Reus),(Tarragona) o(Barcelona). Aquest pla entrarà, a partir del moment en què els consellers de Salut i d’Interior el signin, després de l’aprovació del Comitè Tècnic del Procicat d’aquest matí. El Departament de Cultura agraeix la col·laboració de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya en tot aquest procés.

