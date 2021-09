La proposta d'genera molta polèmica i reticències entre diferents sectors. Fins i tot entre el govern de l'i la-i dins el mateix executiu-, argument pel qual la Moncloa ha decidit aturar la inversió de 1.700 milions d'euros per fer créixer les instal·lacions.La proposta que defensa Aena per arribar a laa través del creixement de la tercera pista i la construcció d'una terminal ha de passar inevitablement, per l'afectació del medi natural, ja que la infraestructura està envoltada de zones naturals protegides: per la banda est hi hai, per l'oest,. Tanmateix, existeix l'opció deque milloraria l'eficiència de les operacions. De moment, però, no hi ha hagut cap pronunciament a favor ni se situa sobre la taula. Això no ha evitat que els veïns hagin posat el crit al cel: prometen alçar-se en cas que les administracions treballin en aquesta línia.L'associació de veïns de, el nucli urbà més proper al Prat en direcció oest, és qui encapçala l'oposició al projecte de les pistes paral·leles. Ells mateixos han amenaçat amb un "Vietnam" si es produeix un retorn a aquest tipus d'organització, que significaria que els avions fessin les maniobres d'enlairament i d'aterratge en ambdues pistes, com si fossinAquest era el funcionament fins al 2007, quan es va modificar després de fortes protestes veïnals i sentències judicials que denunciaven els alts nivells de contaminació acústica que generaven els avions quan sobrevolaven les poblacions de Gavà i Castelldefels. Ara, s'utilitza sempre una pista únicament per a enlairaments i l'altra per a aterratges. D'aquesta manera, s'evita en la majoria de les operacions sobrevolar els nuclis urbans que envolten l'aeroport del Prat:Així doncs, actualment,, la més propera al mar, s'utilitza per a les operacions més sorolloses, és a dir, els enlairaments. Aquest procediment es fa en direcció sud amb un gir immediat de, per evitar sobrevolar i contaminar -en termes acústics- les poblacions de Gavà i Castelldefels.En canvi,, la més propera als nuclis de Gavà i el Prat de Llobregat, acull els aterratges que provenen des de la Zona Franca. Aquesta organització també preveu un canvi de sentit en les operacions dels avions si hi haque dificultin les maniobres. És a dir, en aquest escenari, els avions aterrarien per la pista principal des del sud, sobrevolant Gavà i Castelldefels, i els enlairaments es farien per la tercera en direcció a laDe totes maneres, com que la pista d'enlairaments és curta, de, no pot assumir les operacions d'avions de grans dimensions i tonatge. Aquests s'han d'enlairar per la pista principal de, de manera que sobrevolen les poblacions de Gavà i Castelldefels, segons dades d'Aena, només representen entre. En horari nocturn, els avions s'enlairaren per la tercera pista en direcció Zona Franca i aterren per la pista transversal deprocedents del mar, una operació que no genera cap tipus d'afectació acústica als nuclis poblats.Fonts d'consultades perrecorden les últimes declaracions sobre un possible canvi de les pistes independents. En una entrevista a Europa Press, l'empresa aeroportuària descarta tornar a l'anterior configuració de pistes independents. La raó principal és evitar la contaminació acústica a les poblacions deEn aquest sentit, insisteixen que l'únic projecte que compleix l'objectiu de convertir l'aeroport en uni mantenir l'és l'ampliació de la tercera pista direcció a l'est. D'aquesta manera, qualsevol tipus d'avió (també els de grans dimensions) es podria enlairar per la tercera pista. Un pla que rep el ple suport de l'associació de veïns de Gavà Mar perquè satisfà l'objectiu d'augmentar la connectivitat, alhora que evita la contaminació acústica sobre Gavà i Castelldefels.Altres propostes que es van posar sobre la taula per assegurar l'ampliació del Prat alhora que es mantenen les pistes segregades és la que va presentar l'el 2012 amb el nom deque defensava la construcció d'una nova pista sobre la tercera actual, girada 12 graus sobre el seu eix i allargada en 790 metres, de manera que pogués assumir eli amb un gir de 60 graus, i mantenir els aterratges a la pista principal.La proposta no va tirar endavant perquè no tenia el consens majoritari dels municipis que envolten l'aeroport. Ni l'nivan donar-hi suport, ja que per una banda, consideraven que no eliminava l'impacte acústic i que trencava amb "l'equilibri mediambiental".

