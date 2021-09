Punch planteja fabricar 75.600 vehicles a les plantes de Nissan el 2030 amb una inversió de 1.000 milions

El grup belgaa les plantes que Nissan deixarà buides aquest any, i arribar als. Els màxims dirigents del grup especialitzat en diferents components de l'automoció s'han desplaçat a Barcelona per presentar la candidatura que afirmen queamb una inversió de 650 milions d'euros en els pròxims sis anys.La xifra podria pujar als 1.000 milions al 2030, segons ha explicat Andy Palmer, ex directiu de Nissan i encarregat de la reindustrialització. Palmer ha remarcat que el seu és "l'únic" projecte que ocuparà les tres fàbriques i s'ha compromès a construir una nova planta de pintura amb una inversió de 80 milions.La companyia, que espera saber a finals de mes la decisió de la comissió de reindustrialització, ha presentat aquest dimarts a la capital catalana unbasat en el model de pick up Navara de Nissan. Punch confia a poder arribar a un acord amb l'automobilística japonesa per a poder aconseguir les patents d'aquest vehicle.A més, el grup considera que podrà tornar a posar al mercat aquesta pick-up, que Nissan considera obsoleta, sota la seva pròpia marca. D'altra banda, també es planteja fabricar vehicles elèctrics destinats albasats en la furgoneta e-NV200 de Nissan iEl grup assegura que voli s'ha desmarcat de les feines precàries vinculades a la logística o a la restauració. "No necessitem treballs d'Amazon o McDonald's. Fan falta feines de veritat", ha subratllat el conseller delegat i propietari del grup Guido Dumarey.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor