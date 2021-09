El govern espanyol aprova un «pla de xoc» per reduir el preu de la llum

Com va anunciar ahir el president espanyol,, elha aprovat aquest dimarts, que està desbocat per l'esclada del preu majorista, i del gas domèstic. Ho han explicat la ministra portaveu,, i la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera.Entre les mesures aprovades hi ha, així com reduir l'impost especial a l'energia del 5,1% al 0,5%. L'executiu també ha decidit-que va aprovar el juny passat- i la congelació de l'impost de generació. L'objectiu del govern espanyol és que al final del 2021 s'acabi pagant la llum en una quantitat similar a la de l'any 2018.ha informat que les mesures adoptades suposaran qued'aquí a finals d'any, i ho ha posat com a exemple de la voluntat política del seu govern "d'". Ribera ha aprlat de "transformació del sistema elèctric", que pateix els desajustos del mercat internacional. També ha assenyalat que es vol que les mesures siguin "solvents".Ribera ha considerat que el moment és "extraordinari". Ha assegurat que el govern pot prendre mesures davant l'ascens dels preus en elperquè no afecti les economies dels consumidors, però que no pot intervenir en el mercat. D'aquesta manera, ha volgut desvincular l'escalada històrica de preus de la gestió de l'executiu, que sí que potPedro Sánchez va fer referència en la seva compareixença alsque estan tenint les grans elèctriques i va asegurar que aquests guanys serien "redirigits als consumidors". Sánchez va dir que els beneficisi que les elèctriques "es podien permetre" veure'ls reduïts.Precisament avui, el preu de la llum ha batut un altre rècord històric i arribarà aquest dimecres als 172,78 euros/MWh, que significa que serà el preu més car de la història. L'electricitat va provocar un increment deel mes d'agost, un increment que no es produïa des del 2012.

