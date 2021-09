La Cambra alerta de «l'estancament» del consum privat i els salaris reals a Catalunya a nivells de fa vint anys

Laha alertat aquest dimarts de "l'Aquesta és una de les principals conclusions del sistema d'Indicadors del Progrés i Benestar elaborat pel Gabinet d'Estudis de la corporació, que identifica i analitza altres variables més enllà del PIB per tenir una visió "completa" de la realitat "multidimensional" de Catalunya. L'ens cameral ha defensat lai ha assegurat queDavant aquesta situació, la presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca, ha fet una crida a "t i trobar noves dades per analitzar "com créixer en qualitat", i no en quantitat. "Aquests indicadors pretenen ser una eina de suport per fer que el progrés econòmic es tradueixi en un progrés humà, social i sostenible", ha assegurat.A Catalunya, el consum privat per habitant ha estat pràcticament "estancat" entre el 2000 i el 2019, amb fortes oscil·lacions al llarg del període. Aquest fet evidencia que el progrés econòmic mesurat pel PIB no s'ha traduït en benestar econòmic en termes de capacitat de la població per accedir a béns i serveis.La Cambra de Comerç atribueix aquesta situació al creixement de la renda disponible bruta familiar, un dels principals determinants del consum privat, per sota l'increment del PIB. Aquest menor augment està associat, principalment, amb un menor creixement de les rendes salarials.De fet,al mateix nivell del 2000, també amb fortes oscil·lacions entre aquestes dates. La corporació ha alertat que aquesta situació denota un patró deen perjudici dels empleats més vulnerables, com els joves o els treballadors temporals.En tot cas, per entendre l'evolució dels salaris cal tenir en compte l'evolució de la productivitat com una variable representativa de l'eficiència en la producció. A Catalunya, la productivitat del treball ha augmentat entre el 2000 i el 2019, però la millora es concentra en el període entre 2009 i 2014.Aquesta relació evidencia un augment de la productivitat via la "destrucció creativa" de crisis i reestructuracions i la difusió de noves tecnologies, no a través del progrés endogen i sostingut.En termes generals, en un patró de creixement equilibrat i sostenible, els salaris reals creixen igual que la productivitat, la distribució de la renda és estable, els costos laborals unitaris creixen compassadament amb els països de l'entorn i tant la qualitat com el nivell de vida tendeixen a millorar a llarg termini.A Catalunya, les desviacions d'aquesta norma han comportat ajustaments "traumàtics" i una "baixa qualitat" del creixement. En aquest context, la Cambra de Comerç espera que els fons Next Generation ajudin a impulsar un canvi de patró de creixement i millorin el marc institucional de la mà de les reformes estructurals.

