El Barça decideix el destí de Bartomeu en una masia d'Osona

Reunió del(FCB) a. La casa rural de Muntanyolaha acollit aquest dimarts al matí una trobada de la junta directiva amb la comissió econòmica del club. En declaracions a, president d'aquesta comissió, ha apuntat que es tracta d'una reunió ordinària mensual, en què s'ha parlat sobre el tancament de l'any anterior.La comissió ha presentat a la junta les conclusions de la gestió de l'últim any de la presidència de. A partir d'aquest informe, la junta decidirà què es proposarà a la propera assemblea de compromissaris. Elno ha descartat mai la via penal contra l'anterior directiva si les irregularitats així ho requerien.Guardiola no ha volgut ni valorar ni avançar cap d'aquestes conclusions i ha especificat que "només" donen opinions a la junta directiva. Per altra banda,, vicepresident econòmic del club, ha remarcat que la seva opinió "és la salvaguarda", "una garantia addicional per al soci". En aquest sentit, ha expressat que malgrat que lahagi estat "consultiva i no vinculant", seguiran les recomanacions perquè l'opinió dels seus components és "molt important".A la trobada només hi havia taula per a set comensals, ja que la resta estan enfeinats per al partit contra eld'aquest vespre. "Sortim de les oficines de Barcelona i segur que aquest entorn ens inspirarà", ha dit Romeu.

