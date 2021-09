Li fan creure que el seu ordinador té un virus i acaben buidant-li 10.000 euros del compte corrent

Dos homes seranper haver-neun altre i haver-li sostretdel seu compte corrent. Els fets es remunten al febrer del 2020. Els dos estafadors van fer creure la víctima que tenia un virus a l'ordinador. El van avisar per telèfon, dient-li que era treballador de Microsoft i que faria les gestions per resoldre la incidència.D'aquesta manera, els acusats van poderi obtenir les claus d'accés del seu compte bancari, d'on en van extreure diners i van fer compres per Internet per un valor de gairebé 10.700 euros, segons recull l'escrit de fiscalia al qual ha tingut accés l'ACN.El mateix dia que van aconseguir les dades, el 6 de febrer del 2020, van fer una, i aquest va traspassar 3.000 euros al compte del seu company -dividits en cinc reintegraments. També van comprar en un parell d'empreses de, gastant-se 4.500 euros. L'endemà van fer tres compres més per Internet, de 3.000 euros.Els estafadors, dos homes majors d'edat, un d'ells amb antecedents no computables, seran jutjats pròximament a l'Audiència de Tarragona. La Fiscalia demana una, com a coautors d'estafa informàtica, i a retornar la totalitat de l'import sostret a l'entitat bancària -que al seu torn ja va indemnitzar aquesta quantitat de diners al perjudicat d'aquesta estafa.

