El Revela't més femení

Una programació amb accent femení

Vilassar de Dalt és l'epicentre del Revela’t. Foto: Albert Alemany

Homenatge a Isabel Muñoz

Les convocatòries Revela’T, a la secció oficial

Torna el Revela’t , el primer, amb 64 exposicions del. Ho farà amb una programació repartida entre, epicentre del festival,–11 exposicions-,-9 exposicions- i una a l’Hospitalet de Llobregat, Torroella de Montgrí, Premià de Mar, Cadis i Villanueva de la Serena. L'edició d’enguany, la novena, serà laamb una àmplia presència de fotògrafes de tot el món.Amb el lema “Universos propis”, el festival comptarà amb exposicions de reconegudes fotògrafes del país i internacionals, el Market Fotogràfic, tant de material fotogràfic com de fotografies d’autors (25 i 26 de setembre), dues jornades amb activitats formatives al voltant de la fotografia (24 i 25 de setembre), amb conferències i presentacions de molts dels autors participants de la 9a edició del festival, tallers i visionats de portfolis, activitats infantils per a públic familiar i presentacions de llibres, entre altres activitats.L’antiga fàbrica tèxtil dede Vilassar de Dalt acollirà el gruix de la programació. A més, altres espais del municipi maresmenc, molts d’ells locals d’entitats socials herència del passat industrial de la vila, acolliran exposicions, com l’Estrella, amb l’exposició principal, el Teatre de la Massa, els Rajolers, el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, la Biblioteca de Can Manyer i diferents carrers de la vila que acolliran exposicions de gran format a l’exterior.Revela’T comptarà amb una àmplia representació d’autores nacionals. Leonor Benito de la Lastra exposarà imatges fragmentades que proposen una visió global del món; Verónica Losantos presentarà un assaig fotogràfic inspirat en la història d’un poble inundat per la creació d’un embassament; Mercedes Cosano unirà dos projectes, un sobre la destrucció dels ecosistemes marins i l’altre sobre els corrents marins.Aleydis Rispa, per la seva banda, presentarà una selecció de fotografies experimentals que donen una nova vida a les deixalles; Susana Blasco, responsable de la imatge gràfica de Revela’T 2021, exposarà una sèrie de collages analògics realitzats amb fotografies trobades d’aspirants a models dels anys 50; Kati Riquelme, presentarà una subtil exposició amb fotografies impreses en bossetes de te i Montse Campins, versarà sobre el pas del temps a través de la superposició de fotografies preses al llarg de diversos anys al mateix carrer de Barcelona.En l’àmbit internacional, la programació comptarà amb tres autores argentines: Valentina Kalinger presentarà un relat íntim que parla sobre els vincles familiars; Lucia Peluffo exposarà un treball inspirat en imatges científiques del cos humà, i Giovanna Zuccarino exposarà una sèrie de fotografies de la Lluna fetes amb el primer telescopi que va arribar a Argentina el 1882. A més, la fotògrafa documentalista anglesa Laura Pannack, exposarà una mostra que busca similituds i connexions entre els joves de tot el món, i la francesa Laura Aubrée, parlarà del lloc que ocupa avui la natura en el món dels humans a través de la tècnica del col·lodió humit.Revela’T retràa la reputada(Barcelona, 1951) amb l’exposició Somos agua, una mostra sobre l’escalfament global. L’artista ha dedicat els últims cinc anys a submergir-se sota les aigües de mars, oceans i diferents entorns aquàtics per convidar a reflexionar sobre l’impacte humà en la natura i les alteracions que això provoca en el medi. Isabel Muñoz, Premi Nacional de Fotografia 2016 i Premi PHotoESPAÑA 2021, entre molts altres guardons, rebrà el distintiu de plata del Revela’T.L’autora presentarà el projecte amb l’artista i apneista japonesa Al Futaki, record Guiness mundial de doble apnea i ambaixadora oceànica del Ministeri de Medi Ambient del govern del Japó, a la conferència inaugural del festival el divendres 24 de setembre (Teatre de La Massa, Vilassar de Dalt, 19.00). També del Japó, el festival comptarà amb exposicions de les autores Miho Kajioka i Eri Makita.A més, la convocatòria artística organitzada pel Revela’T des de la seva primera edició, destinada a fotògrafs de tot el món, l’han guanyat tres autores: la francesa Florence Cuschieri presentarà Exodus, un treball personal que explora, amb fotografia i documents, les cicatrius d’un “poble oblidat”, les nocions de memòria i l’exili dels seus avantpassats; l’alemanya Sina Niemeyer exposarà Ignoscentia, un llibre i un vídeo en els quals l’autora explica la seva pròpia experiència amb l’abús sexual infantil, i la polonesa Irmina Walzack exposarà Oasis: In our quarantine yard, una sèrie creada en un càmping d’Espanya durant els noranta-cinc dies de confinament.

