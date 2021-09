Polèmica per l'última col·laboració publicitària d'Aitana

Claro que si haciendo campaña, de comida basura. No saben cómo captar gente, para seguir consumiendo ingestas de comida insana. — Ascensión (@egabro449) September 13, 2021

Fomentando la comida basura e insana, que te aproveche lo que te hayan pagado.



PD: Seguro que la patata de la foto ni te la comiste. — Gabriel.M.Antón (@GMAnton83) September 13, 2021

@Aitanax menú mcdonalds? En serio? Bf, espero qe hayas cobrado muchísimo dinero... — Al (@SupperAlvaro) September 10, 2021

Des que va sortir de l'acadèmia d', queno para d'acumular èxits tant musicals com comercials. I és que, durant aquests anys, la cantant ha col·laborat amb marques tan conegudes com, amb qui ha llançat una col·lecció de roba recentment.Doncs bé, a totes aquestes empreses ara s'hi suma. Tot plegat consisteix en el fet que Aitana ha confeccionat el seuperquè qualsevol dels seus fans pugui demanar els plats que a ella li agraden més quan visita alguns d'aquests establiments de menjar ràpid."Unaambambambi un". Aquest és el menú que ha creat la cantant i que es pot comprar per 9,90 euros.Si bé hi ha qui ha celebrat la notícia i ha corregut a comprar un d'aquests menús, altres han criticat Aitana per convertir-se en la imatge d'una cadena de menjar ràpid i poc saludable.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor