El curs comença amb cinc grups escolars confinats per Covid

Els grups escolarsaquest inici de curs ja són 5,. No hi ha cap dels 5.105 centres educatius confinats. En total hi ha 928 persones confinades: 836 alumnes, 92 docents i personal d'administració i serveis i cap personal extern.S'han registrat 861 positius els darrers dies, i ja se n'acumulen 3.281 en total, tots alumnes, docents o PAS.: l'Àgora-Masia Bach de Sant Esteve Sesrovires, amb tres grups; el Col·legi Alemany d'Esplugues de Llobregat; i la llar d'infants Arc de Sant Martí, de Sant Martí de Centelles.El curs passat, el 0,28% del total. Hi havia 5.950 persones confinades: 5.605 alumnes, 328 docents i personal d'administració i serveis i 17 personal extern. Els positius acumulats eren 85.666 i es registraven 1.328 positius als centres educatius en els últims deu dies. A més,dels 5.104 centres. El darrer dia de curs escolar va finalitzar amb cap centre tancat completament.

