La Moncloa diu que la taula de diàleg només es pot reunir amb representants dels governs

El"no fa cap valoració sobre les persones que formen part de la delegació catalana" en la taula de diàleg, però subratlla que es tracta d'una. Ho ha dit la ministra portaveu i titular de Política Territorial,, després deld'aquest dimarts. Ha estat la resposta de la Moncloa a la crisi que ha esclatat avui entre Junts i ERC per la proposta dels primers d'incloureen la delegació catalana de la taula de diàleg. El president de la Generalitat,, ha rebutjat la proposta perquè la cimera ha de ser entre governs.Preguntada per si el govern espanyol acceptaria que a la delegació catalana hi hagués persones que no formessin aprt del Govern, ha respost queperquèi, en aquest sentit, ha mostrat el "suport" a la decisió del president Aragonès de rebutjar la proposta de Junts.Laha manifestatper les persones que formin la delegació catalana i que "mai s'ha entès cap altre marc que no fos el dels dos governs que han de participar" en la cimera entre el govern espanyol i la Generalitat. "Desitgem que hi hagi entesa i que aquesta entesa es produeixi també entre catalans", ha afegit.La ministra portaveu ha subratllat quei que des de l'executiu hi ha "voluntat de compartir el que creiem que interessa els ciutadans, que ési acabar de superar la pandèmia, la recuperació econòmica i afrontar un procés de mdoernització de l'economia", que ha considerat "el més il·lusionat". Rodríguez ha assenyalat que "Catalunya no pot quedar al marge de la recuperació i la modernització".En una compareixença feta a Palau aquest migdia, Aragonès ha fet un gest d'autoritat, ha recordat que la taula ési ha comunicat que a la cimera es reunirà dimecres i hi assistiran els membres del Govern que han estat proposats per ERC, ja que Junts ha insistit en què siguin membres del partit que no pertanyen al Consell Executiu. Aragonès ha mostrat la porta oberta perquè Junts designi membres del Govern per afegir-se a la trobada.Per part d', seran a la cimera el president Aragonès i els consellers. Per part espanyola, Sánchez, el ministre de la Presidència,; el de Cultura,; la titular de Transports,; la de Política territorial, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta segona i ministra de Treball,, i el ministre d'Universitats,Lade la majoria sobiranista es produeix just la vigília de la cimera de la Generalitat amb el govern espanyol, i després de setmanes d'especulació sobre si el president espanyol, Pedro Sánchez, assistiria a la trobada. Junts havia demanat a Aragonès que no hi anés si no ho feia el seu homòleg espanyol. Però Sánchez va anunciar que hi seria en una entrevista a TVE aquest dilluns.La celebració de lava ser un altre moment per escenificar elentre Junts i ERC. L'èxit de convocatòria malgrat la pandèmia i la divisió hauria de servir perquè el bloc independentista carregués piles, però en l'entorn de l'Onze de Setembre s'han subratllat les diferències. Mentre Esquerra ha explicitat la seva aposta pel diàleg, des de Junts s'ha insistit en la via unilateral.

