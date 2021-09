Intenten robar la bicicleta a una dona enmig d'un directe

Hi haque no es tallen ni un pèl. Un dels exemples més clars ha succeït al barri de, a la ciutat de. En una connexió en directe d'À Punt Notícies el 9 d'agost, una persona aprofita per intentar, que és dona la casualitat que és laLa reacció de la dona és ben ràpida., crida a la vegada que abandona l'entrevistadora per intentar evitar-ho. L'home, que deixa d'intentar-ho en veure la dona, marxa a peu lent., crida la dona mentre recuperar la seva bicicleta, i tot captat per càmera, en un moment totalment surrealista.

