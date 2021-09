Els regidors de Junts de Sant Ramon presenten una moció contra el seu propi alcalde

Els quatre regidors de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de, a la comarca de la Segarra, han presentat unaper treure del càrrec l’actual alcalde de la localitat,El primer edil, que ho és des de fa 14 anys, ha generat rebuig entre els seus companys de partit, que l’acusen de mantenir una actitud “individualista” i “”.Segons explica el periodista Xavier Santesmasses a Segre, els regidors no toleren més la gestió de l’alcalde i han decidit impulsar una moció de censura després que Bochacadesprés de la Festa Major, una promesa que no ha complert. Aquesta gota ha fet vessar el got de la paciència dels juntaires, que també critiquen Bochaca pels recursos interposats contra el Consell Comarcal de la Segarra per la gestió de l’aigua.Els regidors volen que es voti laamb intenció d’invertir, actual primer tinent d’alcalde. La voluntat dels edils post-convergents està secundada pels dos regidors d’ERC, a l'oposició i que configuren la resta del consistori.

