Utilitzar WhatsApp amb el mòbil apagat o sense cobertura: t'expliquem com ho podràs fer

L'ús demés enllà del telèfon mòbil sempre ha estat una demanda dels usuaris. Moltes persones utilitzen l'aplicació no només a nivell personal, sinó també peri això fa que la utilitzin en altres dispositius. Fins ara, per poder connectar uno qualsevol altre dispositiu a WhatsApp calia escanejar eldel mòbil. Ara, però, el programari de xat més popular del món permetràAquest canvi ja es pot veure en lade WhatsApp, que a més de permetre enviar o rebre missatge amb el, també permet tenir oberta ladiferents i de forma simultània. Com a mesura de seguretat, però, l'aplicació propietat demarcarà un límit de temps en què la sessió es tancarà si no s'utilitza en el dispositiu en concret.Caldrà, això sí, esperar, ja que aquesta versió beta només està disponible pels usuaris que als inicis de l'aplicació es van registrar com a-persones que proven els canvis a l'aplicació abans que sigui d'accés per a tothom-. Quan WhatsApp es va popularitzar, va decidir tancar l'opció de fer-se tester. El canvi, però, és segur que

