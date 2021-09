El Síndic de Greuges demana la reducció del 70% de l'alumnat escolaritzat en centres especials

Un horitzó que redueixi com a mínim un 70% l'alumnat escolaritzat en centres especials. Aquest és el pla que ha presentat aquest dimarts al matí en roda de premsa al Parlament, el Síndic de Greuges,, a través de l'informe "", elaborat en el marc del pacte contra la segregació escolar, que té com a objectiu garantir l'Ribó ha defensat que en el desplegament del pacte, "l'ha de jugar-hi un paper molt essencial". L'informe demana un "tancamenti una transformació dels centres d'educació especial" per fer efectiu el model d'educació inclusiu. És un pla que suposa la reducció deescolaritzat en centres especials.L'actual model, segons el Síndic, es basa en l'i "topa" amb dificultats "molt evidents" com la manca de concepció cultural, la resistència d'alguns docents i familiars, i la distribució dels recursos. El pla també assenyala "la persistència de mancances" i apunta que cal "un gran canvi cultural" en la pràctica professional per desplegar el model d'educació inclusiva.L'informe també ha presentat algunes de les "" que afecten el desplegament de l'escola inclusiva a Catalunya. El més quantificable és que "continuem amb una xifra similar els darrers anys tot i l'aplicació del decret contra la segregació escolar i l'ampliació de recursos: "Costa el canvi", ha reconegut Ribó.En aquest sentit, ha recomanat l'aplicació d'un programa de, el desplegament de comissions territorials per l'educació inclusiva, un pla general pel tancament i reducció d'un 70% de l'alumnat d'educació especial, un protocol de criteris per assignació de l'alumnat d'educació especial, canvis en els equips psicopedagògics, un pla de foment de la participació dels infants en activitats de necessitats especials i un augment del finançament dels centres ordinaris.

