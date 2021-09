«Sobrazzada, biutifarra i veicon»: així és la primera carnisseria vegana de Barcelona

Actualment hi ha, més o menys,que segueix una dieta vegetariana o. Això representa que 616 milions de persones no mengen, almenys, carn i peix. Les dades a l'estat espanyol són similars: segons l'últim informe de l'ONU, el, és a dir, 3.697.200 persones, segueix una dieta basada en proteïna no animal.El veganisme, un dels moviments socials més importants del segle XXI, és originari de Gran Bretanya, on elva inventar elen fer de la seva convicció un. A poc a poc s'han destapat noms de persones rellevants al llarg de la història que s'han apuntat a aquest moviment: Miguel de Cervantes (només vegetarià), Nikola Tesla (tot i que menjava làctics) i l'actriu Ellen Pompeo, coneguda pel seu paper a Anatomía de Grey.Donada la rellevància que aquest estil de vida té en la societat actual, a Barcelona s'ha obert la. Ideada per tres amics -Eric Bueno, Henrique Marques i Alfonso Muñoz- que volien reduir el seu consum de carn menjant productes naturals,és una realitat des del 28 d'agost.Els fundadors del negoci expliquen aque han estat tres anys desenvolupant el projecte, però no l'han activat fins a trobar el". Per a ells era molt important aconseguir un espai al barri dede Barcelona perquè "hi haper part dels veïns" i la gent està "a aquest estil de vida. Així, Farmers resideix a la cruïlla del carrer Or i el carrer Verdi.El perquè de dir-li, expliquen, és senzill: "Era elper atraure la". Passa el mateix amb elque presideix la sala: està situat fora de la vitrina i es mira els productes feliçment "perquè ell no és el menjar". És, bàsicament, un objectiu: "Que entrin pensant que som tradicionals ja ens va bé, així ens coneixen i potser ens proven".Els productes i l'establiment tenen una aparença de, que ho fa més "divertit". S'hi ven, entre d'altres. El veicon és el bacó vegà fet amb base de cigrons i la sobrazzada és una falsa sobrassada amb base de tomàquet sec. És "", defensen des de Farmers, "menjar real i sense processar"."Els nostresno poden tenir el gust de la carn, són!", expliquen. I és que s'han trobat amb clients que pregunten si laels recordarà a una botifarra tradicional. Tot i això, el xef executiu, Henrique Marques, utilitza moltesi juga amb laperquè puguin assemblar-s'hi.La passió per la restauració de Bueno, Marques i Muñoz ha fet de Farmers un lloc de, però també perque vol provar nous productes. De fet, des de Farmers reconeixen que el projecte "va molt enfocat a la gent que no és vegana"."Hem rebut una resposta molt positiva", afirmen. I l'èxit obtingut en només tres setmanes ja fa pensar els fundadors de Farmers en obrir unabans que acabi el 2021. Ara per ara no saben quina serà la ubicació exacta, però sí que volen sortir del barri de Gràcia per arribar a un públic més ampli. Una crescuda que també volen ampliar al, així com la comercialització dels seus productes

