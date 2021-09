Els ramaders denuncien actes vandàlics a Sort que superen els 20.000 euros en danys

Un ramader mostra una arqueta de reg arrencada. Foto: ACN

Elsamb finques a la, al municipi de, han denunciaten aquesta zona, sempre coincidint amb eli la celebració de. El darrer episodi, que es va produir la, ha acabat amb la paciència dels ramaders, donat que els vàndalsEls danys poden arribar a suposar una despesa deal ramader, segons ha assegurat. Però els del darrer dissabte no són els únics incidents a Sort. Caps de setmana anteriors han aparegutde mitja dotzena de vehicles d'un taller mecànic,Els afectats reclamen, president de la Comunitat de Regants de les Vernedes i representant dels afectats, ha dit que "els" són importants, però que amb els darrers actes vandàlics "els" per algun afectat són "molt elevats".La gent que faa la zona de les Vernedes aparca els cotxes al costat de la pista que porta a les finques i moltes vegades trenquen elsdel bestiar i fins i tot es posen dins delstrepitjant i fent malbé el. Els ramaders estan preocupats perquè en poques setmanes elbaixarà de la muntanya i si aquests actes vandàlics segueixen tement mals majors. Amb filats trencats i gent dins de les finques, els animalsi anar a altres finques o fins i tot a la carretera C-13 que passa a pocs metres.L'alcalde de Sort,, ha explicat que ja a començaments d'agost, coincidint amb la Festa Major de Sort, l'Ajuntament va demanara tres punts del poble: el, lesi el. Com que a la zona de les Vernedes hi continua havent actes vandàlics, des del consistori es demanarà alsmésen aquesta zona per minimitzar el risc.Farré ha mostrat la seva "" cap al jovent i ha respectat les ganes de passar-ho bé que tenen, però ha manifestat que "". Si es repeteixen aquests fets, l'Ajuntament no descarta prendre mesures.

