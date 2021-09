Competeixen amb bicicletes de les rivals perquè els roben les seves

L'australià Bike Exchange va patir ella matinada del passat diumenge durant el Tour de l'Ardecha, a França. Quan es van llevar, van veure quede la competició i van emetre un comunicat a través de les seves xarxes socials anunciant-ho.Lesno van dubtar enperquè poguessin competir durant l'etapa. I és que el Tour de l'Ardecha no és només competició, també solidaritat. Bike Exchange vaa través del seu compte de Twitter: "El malson de qualsevol ciclista: que li robin les bicicletes. Afortunadament a l'escamot hi ha molta gent bona i volema les nostres corredores a poder sortir avui després que les nostres bicicletes fossin robades".La, que competeix amb l'equip australià, eraa la classificació general i gràcies a la solidaritat de les seves rivals va poder seguir dins de la competició. Santesteban va voleramb el seu equip: "Per sort, a l'escamot hi ha molt bona gent i entre tots ens han ajudat a poder seguir en carrera. Gràcies,".

