El Govern reclama les competències en la primera acollida de refugiats amb «tots els recursos previstos»

Elamb "tots els recursos estatals i europeus previstos". Ho ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes,, en una entrevista a l'ACN, on també ha, amb poc més de 200 persones a Catalunya.La titular del departament, ha explicat quei les seves famílies, quan encara queda molta gent que necessita "vies legals i segures". "És el cas de lesd'aquells que ja resideixen al país,dels drets humans o persones que pertanyen ali a, ha especificat.Precisament, aquest setembre, l'executiu català va crear una comissió interdepartamental per garantir unadavant l'arribada de refugiats afganesos. "Fins a la setmana passada han arribat un total de 208 persones, però ens preparem per a l'arribada de persones per altres vies", ha explicat Verge. En aquest sentit, ha insistit que des del Govern s'està treballant en un"Una cosa és que l'evacuació de Kabul hagi quedat restringida, l'altre és que en els països transfronterers hi hagi milers de persones refugiades que no podran tornar als seus països perquè les seves vides corren risc", ha insistit.Així mateix, la titular del departament d'Igualtat s'ha mostrat preocupada per laenvers la mitjana de la Unió Europea, que se situa per sobre del 30%. També en el tipusque es fa a les persones migrants, subratllant que el Govern vol que sigui "" per tal deVerge ha explicat que estan impulsant diversos projectes concrets tenint en compte diversos factors com l'escolarització, l'habitatge o l'ocupació. Per exemple, unper acollir estudiants, i també un segon que té com a objectiuper garantir una acollida que "respecti els orígens".

