​Madrid aixecarà totes les restriccions horàries a l'hostaleria i oci nocturn

La presidenta de la Comunitat de Madrid,, ha anunciat aquest dilluns la fi de, així com l’eliminació dels aforaments restringits en cinemes i teatres a partir del proper dilluns, 20 de setembre.Ayuso, que ha rebut a Milà el premi La Flama de la Llibertat per part de l’Institut Bruno Leoni, ha justificat la relaxació de les mesures, que inclouen ampliar de 8 a 10 clientes a les taules de les terrasses, en el context de laa la regió. La presidenta ha subratllat que la seva intenció passa per “seguir avançant” en noves mesures de relaxació de restriccions “si la situació continua millorant”.La cinquena onada de la pandèmia segueix a la baixa segons les dades de la Comunitat de Madrid. En les últimes 24 hores s’han declaratPer altra banda, la vacunació també continua a bon ritme, després que la setmana passada es va començar a inocular la tercera dosi addicional a persones en situació de greu immunosupressió i se superés

