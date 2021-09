Puigneró recupera Conesa com a directora de l'Incasòl

L'expresidenta del Port de Barcelona,. El vicepresident de la Generalitat de Catalunya,, compta amb la també santcugatenca per liderar una de les àrees més potents de Territori, segons ha avançat l'Ara i ha confirmatUn canvi de carteres amb, ja que va ser el director de l'Incasòl en la seva etapa com a regidor de Sant Cugat amb Conesa d'alcaldessa i que després la va nomenar directora del Port de Barcelona en la seva etapa com a conseller de Territori i Sostenibilitat.Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Conesa va ser alcaldessa dedes del 2010 al 2018. També va ser presidenta de la Diputació de Barcelona des del 2015 al 2018 i posteriorment, nomenada presidenta del Port de Barcelona. A més a més, des del 2016 és la presidenta del(PDeCAT).Precisament, fonts pròximes aexpliquen que el fitxatge de Conesa, que no va fer el pas al partit de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, seria part de la voluntat del partit de recuperar part de l'espai perdut en les eleccions del 14 de febrer quan el PDeCAT es va quedar sense representació al Parlament de Catalunya.El fins ara director de l'Incasòl,recuperaria el seu lloc com a gerent d'aquesta institució, un càrrec que ja va ocupar quan era Damià Calvet qui liderava l'organisme abans de ser conseller.

