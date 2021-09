Primeres imatges de Novell després de la renúncia al bisbat de Solsona

Xavier Novell, en una imatge captada per TV3 Foto: TV3

Després de setmanes de silenci i ocultació, aquest dilluns el, s'ha deixat veure. Ho ha fet fent esport corrent pels carrers dei ha estat gravat per TV3. El prelat ha mantingut un calculat mutisme des que es va anunciar la seva renúncia, acceptada per la Santa Seu, al bisbat de Solsona.La figura de Novell continua generant una. Hi havia rumors sobre en quin lloc es trobava, si a Tàrrega (on viuen els seus pares), a Manresa o a Tàrrega. Ha estat a Manresa, a primera hora del matí, quan se l'ha vist corrent. Una periodista l'ha interpel·lat per si volia fer alguna declaració o dir alguna cosa als feligresos, però Novell ha respost amb uni s'ha refugiat en l'escala des d'on havia sortit.Avui mateix, el cardenal arquebisbe de Barcelona,, ha demanat quei la vida personal de Xavier Novell. Fins al moment, Novellni ha donat cap mena d'explicacions sobre les raons que el van dur a abandonar els eu càrrec. Un fet que ha desfermat moltes crítiques entre capellans i feligresos solsonins.Des de la seva renúncia a governar la diòcesi de Solsona, han aparegut un seguit d'informacions sobre la seva trajectòria. Aquest mateix dilluns, en una notícia avançada per NacióDigital, s'ha conegut queha inclòs l'eclesiàstic en un llistat de bisbes que havien donat suport a les pràctiques deque consisteixen a intentar modificar la identitats exual de persones homosexuals. No és Teràpia ha elevatEntre els motius de la seva renúncia hi ha la sevaamb una psicòloga iun fet que ha afegit encara més expectació a tot el que envolta el cas d'aquest bisbe, ara emèrit, que va protagonitzar nombross controvèrsies al llarg de la seva carrera.

