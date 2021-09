Primeres imatges de Novell després de la renúncia al bisbat de Solsona

Xavier Novell, en una imatge captada per TV3 Foto: TV3

Després de setmanes de silenci i ocultació, aquest dilluns el, s'ha deixat veure. Ho ha fet fent esport corrent pels carrers dei ha estat gravat per TV3. El prelat ha mantingut un calculat mutisme des que es va anunciar la seva renúncia, acceptada per la Santa Seu, al bisbat de Solsona.La figura de Novell continua generant una. Hi havia rumors sobre en quin lloc es trobava, si a Tàrrega (on viuen els seus pares), a Manresa o a Tàrrega. Ha estat a Manresa, a primera hora del matí, quan se l'ha vist corrent. Una periodista l'ha interpel·lat per si volia fer alguna declaració o dir alguna cosa als feligresos, però Novell ha respost amb uni s'ha refugiat en l'escala des d'on havia sortit.

