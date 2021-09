Sánchez esvaeix la incertesa i assistirà a la reunió de la taula de diàleg

L'aeroport sobrevola la reunió

Casado creu que Sánchez "accepta el referèndum"

Fa un parell de setmanes, aestaven relativament tranquils davant dels dubtes evidents sobre la presència de Pedro Sánchez a la segona reunió de la taula de diàleg. Si el president del govern espanyol encara no havia confirmat que s'asseuria a la mesa negociadora, remarcaven des de l'entorn més proper de, és perquè es volia estalviar dues setmanes de crítiques per plantar-se davant d'una delegació catalana que li insistiria en el referèndum i l'amnistia com a vies per resoldre el conflicte polític amb Catalunya. Passades aquestes dues setmanes, les incògnites s'han esvaït: Sánchez sí que serà,, a la trobada que se celebrarà finalment aquest dimecres a Barcelona. Ho ha confirmat ell mateix en una entrevista a TVE.La seva presència acaba de definir l'alineació del govern espanyol, que aterrarà a la capital catalana amb sis membres a banda del president , ministre de Presidència;, ministre de Cultura i Esports;, ministra de Transports;, ministra de Política Territorial;, vicepresidenta segona i ministra de Treball, a banda de cap de files d'Unides Podem al govern espanyol; i, ministre d'Universitats. Només Sánchez i Castells repeteixen respecte la primera cita de la mesa de negociació, senyal de fins a quin punt les dues delegacions han patitPoc després que Sánchez confirmés la seva presència, la Generalitat ha confirmat que la trobada serà dimecres -Sánchez havia indicat que aquesta data era la més "previsible"- i ha indicat que l'objectiu serà "reemprendre" el. Els dos presidents es reuniran abans que ho facin les dues delegacions. "Aquesta trobada servirà per situar elsper la resolució del conflicte jurídic, que es reunirà tot seguit", s'apunta en el mateix comunicat. La Generalitat compleix, d'aquesta manera, l'objectiu -almenys de manera aparent- de "represa" de la via negociada per superar les ferides produïdes la tardor del 2017.Els contactes entre els socis de Govern a Catalunya, tant a nivell de l'executiu com entre partits -la coordinació és un dels punts que més s'ha intentat greixar per evitar les disputes públiques constants de l'anterior legislatura-, han estat habituals en les últimes hores. Aragonès espera tancar aquest mateix dimarts laa la taula, però l'alineació definitiva ha estat subjecte fins a última hora de si Sánchez venia a Barcelona. El més probable és que Aragonès faci tàndem amb el vicepresident, que liderarà la representació de Junts. Els noms de avançats per NacióDigital , estan tancats des de fa dies. Els noms deestan damunt la taula de la delegació catalana.El partit de, en tot cas, no tenia previst decidir res fins que no sapigués què feia el líder del PSOE. Junts -així ho ha verbalitzat aquest dilluns, portaveu del partit- reclamava a Aragonès que no s'assegués a la mesa de la negociació "per dignitat institucional" en cas que Sánchez decidís plantar el mecanisme de negociació. Artadi ha indicat, després de la reunió de l'executiva, que el president del govern espanyol estava jugant aamb la incògnita viva sobre la seva presència, i també ha aprofitat per espolsar-se la responsabilitat sobre un hipotètic fracàs de la via dialogada. Per què? Perquè, segons Junts, la taula es va fera la resta de l'independentisme i amb el PSOE i ERC com a protagonistes . Afirmacions com aquestes fan que els republicans, en privat, arrufin el nas i acusin els socis de Govern d'estar intentant "minar" la reunió.Els últims dies, de fet, a rebuf de la Diada -un èxit de mobilització en context de pandèmia i de divisó independentista-, ha tornat a aflorar elentre els socis de l'executiu. ERC ha redoblat l'aposta pel diàleg i ha enviat missatges crítics -majoritàriament implícits- cap a Junts, mentre que els de Puigdemont han insistit en l'aposta per la. De moment, això sí, sense concrecions. Artadi, aquest dilluns, ha assenyalat que plantejar escenaris de futur podria ser interpretat com una "deslleialtat" cap a la taula de diàleg, però ha indicat que episodis com l'1-O no s'expliquen sense el component unilateral. Qui està tenint més protagonisme a l'hora de rebatre Aragonès i l'aposta per la mesa amb l'Estat éspresidenta del Parlament, mentre que els consellers es mantenen en perfil baix.Davant d'aquest escenari, ERC manté que ha arribat el "moment d'aprofitar l'oportunitat" que brinda la taula, i que seria lesiu "aprofundir" en la divisió. "La confrontació intel·ligent és amb l'Estat. L'adversari l'hem de tenir molt clar", ha ressaltat, secretària general adjunta dels republicans. ERC ha vist en els últims dies com alguns dels seus dirigents, inclòs, han rebut xiulets per part de manifestants independentistes -en alguns casos, com va assenyalar TV3, propers a Junts- degut a l'aposta per asseure's amb el govern espanyol. La mesa de negociació apareix en l'acord d'investidura de Sánchez signat a finals del 2019 , però en dinou mesos només s'ha celebratConflicte polític a banda, el PSOE ha mostrat interès per revestir d'una pàtina competencial la taula de diàleg. Encara més després que s'hagi frustrat, almenys momentàniament, l'ampliació de l'aeroport. És la mesa de negociació l'organisme òptim per tractar aquesta carpeta? La resposta és negativa si la pregunta s'eleva a la Generalitat, però també si es fa a la ministra de Transports,. "No és el fòrum adequat", ha apuntat aquest dilluns des de Santa Perpètua de la Mogoda. Sánchez, a banda, ha insistit que prorrogar un any la negociació sobre la reforma de la infraestructura pot generar "més inconvenients que beneficis" ERC, en tot cas, ha insistit que la taula no pot acollir debats com el de l'aeroport. "Hi ha espais per poder parlar de cada cosa", ha explicat Vilalta, que s'ha referit a lai als grups de treball específics per afrontar qüestions sectorials com infraestructures, traspassos, competències i inversions. "La ministra segur que ho sap i n'és conscient", ha reblat la portaveu del partit. "Si diuen que durarà poc la reunió és que potser no tenen proposta per a Catalunya", ha afegit Vilalta., ministre de Cultura i integrant de la mesa, ja ha indicat que, si es parla d'autodeterminació i amnistia, la cita de Barcelona no tindrà cap èxit., ha diagnosticat Sánchez a TVE, on ha volgut atorgar importància a l'aposta pel diàleg i ha evitat respondre sobre si hi ha marge per cedir competències a Catalunya per celebrar un referèndum. El president del govern espanyol no es mou de l'anomenada "agenda del retrobament", i si es desplaça a Barcelona és també per aplanar el camí de l'aprovació dels, per als quals ERC és indispensable. Malgrat que el diàleg i el mentrestant transcorrin per camins paral·lels, en algunes ocasions s'acaben entrecreuant.La reacció de l'oposició a l'anunci de Sánchez no s'ha fet esperar. El líder del PP,, ha acusat Sánchez d'"que li demanen els independentistes si arriben a un acord". A més, el cap de l'oposició al Congrés dels Diputats ha descrit el fet dei creu que "està anant massa lluny per un grapat de vots"., ha sentenciat el líder dels populars.

