Barcelona Futur escalfa motors per donar a la ciutat un full de ruta

L'escolà que volia ser bisbetó

Apunta al moviment olímpic

La plataforma, creada fa tres anys pera Barcelona, agafa embranzida. Presidida per, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (), aplega entitats d'un ventall molt ampli de la societat civil, des del, a lao l'. Per a laprepara un seguit d'activitats per explicar la seva visió de ciutat i l'obertura d'una seu al centre de Barcelona."És un espai de debat ciutadà que només aplega gent de lai que vol omplir un buit que hi ha davant el fet que no hi ha projecte per Barcelona", sostenen fonts de la plataforma, que expliquen que Barcelona Futur vol pensar en projectes a mitjà i llarg termini. En aquests moments, ja s'hi han reunit unesde la ciutat i el projecte està agafant un embalum considerable.Barcelona Futur ha reunit perfils diversos des del seu inici i vol evitar aparèixer com el portaveu de sectors exclusivament empresarials. Per això integra professionals especialitzats en àmbits que van des, de la cultura al medi ambient, i s'hi han integrat personalitats com el doctorla religiosao el meteoròleg. La transversalitat de l'entitat es considera un dels seus senyals d'identitat.Els impulsors de Barcelona Futur -entre els quals destaca Gerard Esteva- mantenen una. Però consideren que han d'evitar entrar en un cos a cos amb ella. De fet, l'enfocament dels treballs de l'associació és treballar en un projecte de ciutat, des del convenciment que en aquests moments no n'hi ha cap. Veuen la línia política delsa Barcelona com, però volen obviar un discurs simplement anti-Colau. Creuen que elaborar un projecte de ciutat, que pugui ser compartit des de posicions molt diverses, ja deixa prou en evidència Colau.Gerard Esteva és una persona ambiciosa. Ho és des de ben petit, quan va fer, en aquest cas per ser elegit bisbetó de l'escolania de Montserrat. És aquesta una tradició d'orígens medievals, quan els infants de l'escolania elegeixen un cap entre els nouvinguts el dia de Sant Nicolau i l'elegit exerceix de cap del monestir durant un dia. En aquest cas, Esteva no va guanyar la votació. Però a partir d'aquí, en perdria poques més.Amb una, la seva gestió com a president de la, que va dinamitzar, li va donar la plataforma per aspirar més tard a liderar la UFEC, evitant l'enfrontament amb l'anterior president, l'"etern"Però una experiència que li va ser útil per conèixer l'entramat del poder en les federacions esportives va ser el temps en què va ser directiu de la Federació Espanyola de Vela. Va accedir a la presidència de la UFEC el 2014. El juny passat, va ser reelegit per un període de sis anys que conclou el 2027. Ha fet de la UFECEl nom de Gerard Esteva circula des de fa temps com a possible candidat a moltes coses. Darrerament, en sectors econòmics acaronen el seu nom com a possibleper alguna de les marques postconvergents. En aquesta línia s'ha arribat a especular sobre el seu possible fitxatge per Junts, que té com a cap de files a la ciutat a. Fonts empresarials eviten concretar però l'allunyen de la política de partit i asseguren que tota la seva pretensió es concentra en liderar i consolidar el projecte de la UFEC i, això sí, treballar a Barcelona Futur i intervenir en el debat de ciutat., diuen.Des del món econòmic s'ha apuntat un àmbit que sí que interessaria Gerard Esteva, com seria el moviment olímpic., no amaga l'interès per l'olimpisme, però ara per ara aquest és un tema complex. Té el cap posat en formar part del? No és aquest un objectiu fàcil.Per accedir al COI, hi ha tres vies possibles: lade grans figures (com pot ser el cas de figures institucionals, com el príncep de Mònaco),(que, en principi, exclou el COC) oAquesta seria potser la via més factible. De moment, però, els qui coneixen Esteva apunten que es concentrarà en les tasques que du a terme en aquests moments: dirigir la UFEC i impulsar Barcelona Futur. L'alcaldia queda molt lluny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor