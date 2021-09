Costa demana al TC que suspengui la causa del TSJC contra la mesa del Parlament

Llençam un torpede al TC: hem demanat que suspengui la causa del TSJC contra la mesa del Parlament per vulnerar la seua doctrina sobre la inviolabilitat parlamentària.

Serà divertit veure què diuen i com ho expliquen a Estrasburg tenint present que són ells que ens han denunciat. pic.twitter.com/16rdbj05pc — Josep Costa (@josepcosta) September 13, 2021

L'exvicepresident del Parlamentha presentat un recurs d'empara al(TC) i ha demanat que suspengui la causa contra laque instrueix el(TSJC). Alhora, també ha recusat tots els magistrat del TC que han participat en causes prèvies relacionades amb el procés. El moviment, amb la vista posada al(TEDH) és un "torpede" a l'alt tribunal, segons ha definit Costa a través de Twitter.L'exdiputat desosté que la causa contra la mesa "vulnera la doctrina del TC sobre la inviolabilitat parlamentària". Per tot plegat, Costa també demana al tribunal que suspengui de manera cautelaríssima la declaració prevista per dimecres a l'espera que l'alt tribunal es pronunciï sobre la qüestió. El TSJC ha citat a declarari el mateix Costa, investigats per un delicte deal TC.El recurs, de 107 pàgines i al qual ha tingut accés, sosté que els magistrats del TC són els que provoquen una "infundada persecució penal" contra Costa i la resta de membres de la mesa del Parlament de la passada legislatura, i alhora són també aquests magistrats els que poden veure la demanda d'empara per lesque ells mateixos han propiciat. D'aquesta manera, Costa denuncia "contaminació i falta d'imparcialitat" de bona part dels magistrat de l'alt tribunal espanyol per veure el cas.La defensa de Costa, que pilota, planteja la recusació pensant ja en. Alhora, també demana suspendre de manera cautelar, perquè, segons argumenta la defensa, la vulneració de drets fonamentals es produeix amb la simple incoació de la causa penal. Tenint en compte que Costa està citat a declarar dimecres, "la urgència d'aquesta suspensió és més que evident" per evitar que l'empara sol·licitada perdi la finalitat. El recurs també sol·licita suspendre la interlocutòria de 16 de març, que acordava investigar Torrent, Costa, Campdepadrós i Delgado.

