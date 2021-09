Primer país del món que compra la vacuna catalana contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Lad'contra laja té el primer país comprador. La farmacèutica gironina i elhan signat un acord per subministrarde la vacuna. Així ho ha anunciat l'empresa situada a(la Selva) en un comunicat en què també s'especifica que la venda es farà efectiva després de feri obtenir l'del país asiàtic.Segons informa Hipra en el mateix comunicat, amb aquest acord de cooperació el Vietnam podrà oferir a la seva població unai podrà incrementar la taxa de vacunació. La vacuna catalana ha despertat l'interès del Vietnam perquè utilitza una plataforma basada enque ha estat dissenyada per optimitzar la seguretat i induir una resposta immunitària neutralitzadora del virus.L'que s'utilitza és com el que s'ha utilitzat des de fa més de vint anys en altres vacunes de salut humana, com és el cas de la vacuna de la, i que. Un dels avantatges que ofereix és que es, fet que facilita la distribució i logística.L'acord de cooperació s'ha firmat aquest dissabte a, on s'hi ha desplaçat part de la direcció d'Hipra i diversos representants del. Hipra subratlla que manté converses contínues amb organitzacions mundials i governs a través d'ambaixades per donar a conèixer elsde la seva vacuna, amb la voluntat d'establir acords que la facinper aconseguir posar

