El dolorós truc de Piqueras per evitar riure en directe

pedro piqueras reacciona a las transiciones de sálvame tomate a informativos telecinco❤️ pic.twitter.com/26TCJCBb6n — ian de emmy👑 (@terratsofista) September 13, 2021

del presentador dels informatius de, per evitar riure en directe. El periodista ha explicat al programa de Cuatro, Los Teloneros, que per mantenir la sevadavant de càmera es punxa amb una agulla que se sol fer servir, per exemple, per cosir. D'aquesta manera, segons Piqueras, s'inhibeix de forma immediata qualsevol intent de riure.Més enllà de la seriositat de Piqueras, el presentador també ha tingut moments en què ha estata la cara. Algunes de les últimes ocasions, i que sempre es fan molt virals en xarxes socials, han estat en les transicions amb, el programa que precedeix els informatius i que dona pas a Piqueras.. Et toca obrir -l'informatiu- amb una notícia de morts peri elles -les col·laborades de Sálvame- estan ballant; No volia fer cap gest de maldat cap a elles, però en xarxes imagina't...", explica el periodista. Precisament sobre assumir un rol menys seriós, Piqueras admet que no el disgustaria però ho veu difícil: "en algun moment, però estic".

