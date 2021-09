Qui és qui en la taula de diàleg?

Isabel Rodríguez és nova portaveu del govern espanyol. Foto: Europa Press

La sacsejada que va efectuar Sánchez dins del consell de ministres abans de les vacances d'estiu va comportar canvis al més alt nivell. Un dels més notoris va ser l'ascens d'Isabel Rodríguez (Abenójar, 1981), alcaldessa de Puertollano, com a ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol. Rodríguez es va estrenar amb una frase que no va agradar gens l'independentisme : "Haurien d'haver après la lliçó". Es referia als aprenentatges de la tardor del 2017 -va insistir que els exiliats, si tornaven, seria per ser "jutjats- i també als marges legals per explorar sortides polítiques al procés. "Dins de la Constitució hi cap tot; fora d'ella, res", va indicar al juliol. En les entrevistes concedides aquests mesos, la ministra de Política Territorial ha tancat la porta al referèndum com a via per trobar un acord a Catalunya.