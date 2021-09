Iceta compara la taula de diàleg amb les converses de pau després de la guerra del Vietnam

El ministre espanyol de Cultura i Esport, el socialista i català, ha comparat aquest dilluns laentre la Moncloa i la Generalitat amb les converses de pau després del final de la guerra delIceta s'ha expressat d'aquesta manera quan li han preguntat per què encara no es coneix si el president espanyol,, assistirà a aquesta reunió, prevista per a aquesta setmana. "Em recorda les converses de pau després de la guerra del Vietnam, que es va discutir molt temps si la", ha afirmat.Iceta ha afegit que les negociacions tenen "aquest aspecte de", tot i que ha matisat que en aquest cas no es parla de la negociació després d'una guerra sinó per resoldre un. Així, ha indicat que els equips continuen treballant per fixar-ne les presències i fins que no acabi aquesta negociació prèvia no es coneixerà si finalment hi assistirà Sánchez o no.Iceta ha afirmat que més enllà de la presència de Sánchez li interessa "més"i que en sortiran de dubtes "aviat", perquè la reunió es produirà "dimecres, dijous o divendres" atès que dimarts hi ha. "Hi ha qui opina que cal ser-hi sempre i d'altres que cal limitar la presència dels presidents a quan hi ha possibilitats d'avanços i acords", ha apuntat.Així, ha assegurat que ni Sánchez ni el president del Govern,, volen que la negociació "descarrili el primer dia" i que reprendre les converses és bo "en si", tot i que no considera que el problema es resoldràperquè s'ha generat des de fa anys.Amb tot, el ministre, que és un dels que participarà en la taula, ha reconegut que els punts de vista amb els quals arriben totes dues parts són, la Generalitat amb l'i l'com els afers prioritaris i el govern espanyol amb "l'" que Sánchez ja va presentar a l'aleshores presidenten la primera reunió, abans de l'esclat de la pandèmia."Són perspectives molt diferents que en algun moment es poden arribar a creuar, espero que sí", ha afirmat Iceta, que pensa que si les qüestions que es tractaran són l'autodeterminació i l'amnistia

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor