Uriach es ven el seu negoci farmacèutic a un fons de capital risc

La farmacèuticaha anunciat la venda del seu negoci de fabricació i desenvolupament de medicaments al fons d'inversió espanyol MCH i a un grup d'inversors desvinculats del sector, segons ha explicat el conseller delegat de la companyia, Oriol Segarra. L'empresa catalana se centrarà ara en el negoci dels productes de salut sense recepta.L'acord inclou eld'Urquima a Sant Fost de Campsentelles i Palau-Solità i Plegamans, que agrupa un 80% de la seva producció B2B. En aquesta darrera, Uriach podrà seguir treballant en la seva divisió de productes d'autoconsum de salut després d'acordar-ho amb la nova propietat.L'operació també implica que elsde la divisió venuda d'Uriach es mantinguin a la nova empresa amb les mateixes condicions. El negoci venut d'Uriach està centrat en la fabricació, recerca, llicència i subministrament de productes farmacèutics i en el negoci de noves Mol·lècules, genèrics i fabricació a Tercers.L'operació encara no és una realitat, ja que les parts estan pendents de diferents tràmits i comunicacions amb les autoritats de la competència. L'acord també inclou que la seu de la farmacèutica catalana es mantingui un temps més afins que a mitjà termini es traslladi a una altra ubicació, que Segarra confirmat que seria als voltants de Barcelona.Segarra ha eludit donar xifres de l'operació, tancada a finals d'agost, per motius de confidencialitat i ha explicat que amb la sortida d'aquesta divisió els plans de l'empresa passen ara per tancar aquest any amb unad'entre 235 i els 240 milions d'euros davant els 300 millions que contemplava el pla estratègic.De cara al 2025, la companyia espera doblar la facturació i arribar als 450 o 500 milions d'euros, un objectiu que implicarà ampliar la presència de l'empresa en altres països i a fer. En qualsevol cas, Segarra ha descartat que n'hi hagi cap a curt termini després de la compra de Sidroga i la venda de la divisió de medicaments amb recepta."Ara l'empresa és molt més lleugera, àgil i flexible que pot fer front millor als canvis que la tecnologia, disrupcions i les tendències que generen les noves generacions que podem aprofitar"; ha continuat Segarra, en una roda de premsa aquest matí per explicar l'operació de venda del negoci farmacèutic.

