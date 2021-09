El CGPJ convida Felip VI al lliurament de despatxos de jutges a Barcelona

El(CGPJ) que presideixha convidat novament el reia l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges que tindrà lloc a Barcelona, segons ha avançat El Mundo i han confirmat a l'ACN fonts d'aquest organisme. Felip VI no va assistir a l'acte l'any passat per la negativa del govern de, que ho va justificar per motius de seguretat i d'oportunitat política.Fonts del CGPJ apunten que han enviat la invitació al"com cada any des de fa 20 anys". Laencara no ha confirmat aquesta presència i l'acte encara no té data de celebracióL'any passat la negativa dela permetre la presència del rei Felip VI a Barcelona va sumar un graó a l'escalada de tensió entre eli el govern espanyol, que aleshores a havia obert la porta a la tramitació dels indults als presos independentistes.El president del, va declinar la seva participació a l'acte, i durant l'esdeveniment el president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes va expressar "l'enorme pesar" que sentia per l'absència del monarca.

