ha anunciat aquest dilluns que crearà un nou centre a Barcelona dedicat a la recerca i investigació en aplicacions d'intel·ligència artificial. L'espai s'afegeix als que ja té l'empresa de programari a Londres, Munic i París.La tria de la capital catalana per situar aquest centre l'ha anunciat la companyia tecnològica en un comunicat en què es precisa que l'espai formarà part de l'equip que lidera el vicepresident corporatiu de l'empresa als Estats Units,L'empresa tecnològica ha obert un procés de selecció per contractar una trentena d'enginyers i científics especialitzats en camps com ara la intel·ligència artificial, el Machine Learning i el Deep Learning. En un futur la plantilla podria ampliar-se fins a un centenar de treballadors."Catalunya té les capacitats per liderar el desenvolupament de la intel·ligència artificial a Europa i s'ha convertit en un pol tecnològic mundial en aquest àmbit", ha afirmat, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, en conèixer-se la inversió de Microsoft.El centre de recerca "impulsat per l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de Catalunya i l'aposta conjunta del Govern i Microsoft pel CIDAI (Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligence) com ha iniciativa de referència per a l'adopció de la intel·ligència artificial a Catalunya".L'alcaldessa de Barcelona,, ha afirmat que és "excel·lent" la tria de la ciutat per a ubicar el centre perquè "reforça la ciutat com una de les millors del món on treballar, amb un gran ecosistema científic i tecnològic".Finalment, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics,, ha dit que l'anunci de Microsoft demostra el "compromís" de la multinacional amb Espanya. "El govern d'Espanya està impulsant una ambiciosa agenda digital, recolzada pel Pla de Recuperació, que ja està mobilitzant importants inversions en els sectors de més futur", ha afirmat la vicepresidenta espanyola.

