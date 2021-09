Busquen actors amateurs per un nou programa de TV3

Hi vols participar?

L'actor i director teatralfa una crida a tots elsde Catalunya per formar part de la nova companyia que representarà, d'Àngel Guimerà, amb els recursos d'una producció professional. Aquest dilluns comença el procés deper confeccionar un equip d'onze actors que assajaran durant dos mesos fins a representar l'obra.El procés de selecció és el tret de sortida d'Es tracta d’un format a cavall entre el concurs, el reality i la divulgació cultural, que posarà en relleu ladel nostre país. Al mateix temps, el programa, de la seva obra Terra baixa i de les companyies que l’han representat al llarg de la història.A El llop es podrà descobrir, sent testimonis de totes les fases tècniques i artístiques necessàries fins a representar l’espectacle. Amb l'entreteniment com a punt de partida i amb la voluntat de reivindicar i dignificar el teatre amateur del nostre país, Llàcer i el seu equip voltaran per Catalunya per formar la companyia i viure tot el procés d’assajos fins al dia de l’estrena.Un cop s’hagi emès el programa de televisió,per representar el muntatge als principals teatres del país, amb totes les característiques d’una producció escènica professional.Si t'agradariaen la selecció només has de seguir dos senzills passos. Per entrar a formar part del càsting cal enviar unen què es mostrin les teves habilitats interpretatives. S'ha d'acompanyar d'uni enviar-ho pera elllop@tv3.cat,

